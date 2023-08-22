Константинов предложил запретить съемку фото и видео на Крымском мосту до окончания СВО

Владимир Константинов предложил запретить фото- и видеосъемку на Крымском мосту до окончания специальной военной операции
Фото: Юлия МАРКИНА
Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов предложил запретить фото- и видеосъемку на Крымском мосту до окончания специальной военной операции.
– Крымский мост – специальное сооружение, которое уже дважды подвергалось террористическим атакам. Я бы вообще запретил там все съемки – до тех пор, пока сохраняется сегодняшний уровень террористической опасности, – сказал спикер парламента Крыма в интервью ТАСС.
Константинов отметил, что благодаря таким публикациям противник понимает, достиг ли удар цели и как надо скорректировать свои действия.
Напомним, ранее глава Крыма Сергей Аксенов предложил ужесточить наказание за видео с работой систем противовоздушной обороны и результатами атак, совершенных киевским режимом. По его словам, те, кто это делают, являются «вольными или невольными пособниками врага, вне зависимости от мотивов».
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