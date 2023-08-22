Крым дополнительно получит 1,8 млрд рублей на строительство детских садов

Строительные работы ведутся в рамках государственной программы «Развитие образования». Фото: телеграм-канал председателя Совмина Крыма Юрия Гоцанюка

Республика Крым получит более 1,8 млрд рублей на завершение строительства шестнадцати детских садов, председатель правительства России Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение. Об этом сообщается в телеграм-канале кабмина.

– С помощью федеральных средств будет завершено строительство детских садов в Симферополе, Бахчисарае, Евпатории, Ялте, Керчи и Феодосии, а также в отдельных поселках и селах, – говорится в сообщении.

Строительные работы ведутся в рамках государственной программы «Развитие образования».

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что благодаря поддержке президента РФ и решению федерального правительства республика дополнительно получит порядка 5 миллиардов рублей на ремонт дорог.

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