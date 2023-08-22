Воровал и продавал наркотики: жителя Керчи посадили более чем на 9 лет

Крымчанин получил 9 лет колонии за кражи и наркоторговлю Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Керчи 39-летнего местного жителя признали виновным в незаконном сбыте наркотиков, двух кражах и растрате вверенного имущества. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

Житель города-героя ранее судим. В 2016 году мужчина совершил кражи, в том числе с проникновением в жилище. Общая сумма составила 60 тысяч рублей. В том же году крымчанин присвоил электроинструменты, а потом продал их. Кроме того, мужчина распространял в Керчи опий ацетилированный.

– Он же подыскивал покупателей наркотического средства, после чего выступал посредником при продаже наркотика, – рассказали в прокуратуре.

В итоге мужчину задержали полицейские. Суд приговорил жителя Керчи к 9 годам 1 месяцу лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима.

– Приговор не вступил в законную силу, – говорится в сообщении.