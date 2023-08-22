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НовостиОбщество22 августа 2023 9:40

В Симферополе в День российского флага открыли патриотическое граффити

Теперь часть забора вдоль улицы Толстого украшают флаги России, изображения русских солдат и герб города
Дмитрий Коренев
На создание мурала у инициативной группы художников ушло четыре дня. Фото: «Крым 24»

На создание мурала у инициативной группы художников ушло четыре дня. Фото: «Крым 24»

Патриотический мурал открыли на улице Толстого в Симферополе в День государственного флага России.

– Теперь часть забора вдоль улицы Толстого будут украшать флаги России, изображения русских солдат и герб города, – передает «Крым 24».

На создание мурала у инициативной группы художников ушло четыре дня. Это только часть композиции - в дальнейшем будет закрашена вся поверхность забора.

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