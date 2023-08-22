Бил по машине и вытащил из салона водителя: в Севастополе на 5 лет могут посадить дебошира

Фото: пресс-служба управления МВД по Севастополю

В Севастополе 43-летний безработный местный житель, склонный к употреблению психотропных веществ, из хулиганских побуждений повредил автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

57-летняя женщина ехала на легковушке и заметила мужчину, который шел по дороге и странно себя вел. Водитель решила остановиться, чтобы не сбить пешехода. Однако тот пошел в ее сторону. Злоумышленник начал материться и несколько раз ударил по автомобилю. При этом он разбил боковое зеркало заднего вида.

Испуганная женщина приоткрыла дверь и потребовала прекратить повреждать машину.

– В ответ злоумышленник резко открыл водительскую дверь, которую одной рукой удерживала женщина, в результате чего она выпала из салона на проезжую часть, – рассказали в полиции.

Машина была оборудована автоматической трансмиссией, а водитель не успела включить режим парковки или стояночный тормоз. Неуправляемая машина поехала и врезалась в дорожное ограждение. Сумма ущерба составила около 39 тысяч рублей.

Далее севастополец скрылся, но его задержали. Возбуждено уголовное дело, подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.