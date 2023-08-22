В очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стоят 100 авто Фото: REUTERS

По состоянию на 14.00 22 августа в очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стояли 100 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

– В очереди со стороны Керчи находится 100 транспортных средств, – говорится в сообщении.

При этом ситуация в Краснодарском крае иная. Отмечается, что со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. С 7.00 до 13.00 проезд по Крымскому мосту был свободен. Все это время очередей не было ни со стороны Керчи, ни со стороны Тамани.