В Симферополе за выходные поймали 12 пьяных водителей

Двенадцать нетрезвых водителей попались сотрудникам ГИБДД УМВД России по Симферополю в минувшие выходные Фото: Алексей БУЛАТОВ

Двенадцать нетрезвых водителей попались сотрудникам ГИБДД УМВД России по Симферополю в минувшие выходные. Об этом сообщили в администрации столицы Крыма.

– С 18 по 20 августа сотрудники отдела ГИБДД УМВД России по Симферополю провели оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель», в ходе которого пресечено 12 нарушений водителями, управлявшими автомобилем с признаками опьянения, – говорится в сообщении.

Напомним, в соответствии с административным законодательством за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за отказ от медицинского освидетельствования водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. За повторное нарушение предусмотрена уже не административная, а уголовная ответственность.

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