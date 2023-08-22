Движение по Крымскому мосту временно приостановлено

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто Фото: Юлия МАРКИНА

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно приостановлено. Об этом сообщается в телеграм-канале о ситуации на автоподходах к мосту.

– Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, – говорится в сообщении.

Напомним, по состоянию на 14:00 в пробке на Крымский мост со стороны Керчи стояли 100 автомобилей, со стороны Краснодарского края очереди не было.

​Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50