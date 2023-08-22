Движение по Крымскому мосту временно приостановлено

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто
Фото: Юлия МАРКИНА
Движение автомобилей по Крымскому мосту временно приостановлено. Об этом сообщается в телеграм-канале о ситуации на автоподходах к мосту.
– Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, – говорится в сообщении.
Напомним, по состоянию на 14:00 в пробке на Крымский мост со стороны Керчи стояли 100 автомобилей, со стороны Краснодарского края очереди не было.
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