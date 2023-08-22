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НовостиОбщество22 августа 2023 11:53

Движение по Крымскому мосту временно приостановлено

Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности
Дмитрий Коренев
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто

Фото: Юлия МАРКИНА

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно приостановлено. Об этом сообщается в телеграм-канале о ситуации на автоподходах к мосту.

– Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, – говорится в сообщении.

Напомним, по состоянию на 14:00 в пробке на Крымский мост со стороны Керчи стояли 100 автомобилей, со стороны Краснодарского края очереди не было.

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