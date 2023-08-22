В Крыму компания предложила деньги полицейскому: предприятие оштрафовали на полмиллиона

В Крыму предприятие оштрафовали на 500 тысяч рублей за взятку полицейскому
Фото: Павел МИЦКЕВИЧ
В Сакском районе предприятие оштрафовали на 500 тысяч рублей за незаконное вознаграждение полицейскому. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.
Компания занимается розничной торговлей. От имени предприятия полицейскому передали 50 тысяч рублей. Представители организации хотели, чтобы компанию не привлекали к административной ответственности за нарушения при реализации алкоголя. Однако правоохранитель отказался от денег.
Было заведено административное дело. Юридическое лицо оштрафовали на 500 тысяч рублей.
– В настоящее время судебный акт исполнен, штраф уплачен, – говорится в сообщении.