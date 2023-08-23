Погода на 23 августа 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 32 градусов

В Алуште облачно с прояснениями. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

23 августа на Крымском полуострове актуально штормовое предупреждение, в силе и чрезвычайная пожарная опасность.

- Без осадков, - отметили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 29...31°.

В Севастополе малооблачно. Днем северо-западный ветер 6-11 м/с., тепло 29…31°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +28 …+29°, юго-восточный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Алуште +28…+29°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Евпатории +30…+31°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Ясно.

В Саках +30…+31°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Ясно.

В Керчи +28…+29°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Ясно.

В Феодосии +29…+30°, юго-западный ветер 2-5 м/с. Ясно.

В Судаке +28…+29°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Черноморском +28…+29°, северо-западный ветер 1-4 м/с. Ясно.

В Джанкое +31…+32°, северо-западный ветер 1-3 м/с. Ясно.

В Армянске +29…+30°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Белогорске +31…+32°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

Вода в Черном море прогрелась до +25…+26°, в Азовском до +26°.

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