Пять школ Ялты получат новое оборудование

Пять ялтинских школ получат новое оборудование по федеральному проекту «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование». Фото: t.me/yanina_pavlenko

Пять ялтинских школ получат новое оборудование по федеральному проекту «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование». Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

– Более 200 единиц техники получат к новому учебному году пять ялтинских школ. 56 новых многофункциональных устройств, 14 IP-камер, 10 телевизоров и пять LED-панелей распределили в школы №2, №9, №10, гимназию им. Чехова и Симеизскую. До 1 сентября каждая из этих школ получит еще по 28 ноутбуков, – написала градоначальница в своем телеграмм-канале.

Ранее стало известно, что правительство РФ направит более 1,8 млрд рублей на завершение строительства 16 детских садов в Симферополе, Бахчисарае, Евпатории, Ялте, Керчи и Феодосии, а также в отдельных поселках и селах Республики Крым. Строительные работы ведутся в рамках государственной программы «Развитие образования».

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