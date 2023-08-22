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НовостиСпорт22 августа 2023 13:15

Крымчанин занял второе место на Чемпионате России по велоспорту

В соревнованиях участвовали более 100 спортсменов
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба ГБУ ДО РК «СШОР по велосипедному спорту «Крым»

Фото: пресс-служба ГБУ ДО РК «СШОР по велосипедному спорту «Крым»

Крымский спортсмен Никита Киржайкин занял второе место на Чемпионате России по велосипедному спорту. Об этом сообщили в пресс-службе ГБУ ДО РК «СШОР по велосипедному спорту «Крым».

Соревнования состоялись Кабардино-Балкарии. Они прошли в городе Прохладный. Спортсмены соревновались в дисциплине гонка критериум.

– Серебряную медаль завоевал спортсмен ГБУ ДО РК «СШОР по велоспорту «Крым», мастер спорта России – Киржайкин Никита, – говорится в сообщении.

Всего в соревнованиях участвовали более 100 спортсменов из разных российских регионов.