Крымчанин занял второе место на Чемпионате России по велоспорту

Фото: пресс-служба ГБУ ДО РК «СШОР по велосипедному спорту «Крым»

Крымский спортсмен Никита Киржайкин занял второе место на Чемпионате России по велосипедному спорту. Об этом сообщили в пресс-службе ГБУ ДО РК «СШОР по велосипедному спорту «Крым».

Соревнования состоялись Кабардино-Балкарии. Они прошли в городе Прохладный. Спортсмены соревновались в дисциплине гонка критериум.

– Серебряную медаль завоевал спортсмен ГБУ ДО РК «СШОР по велоспорту «Крым», мастер спорта России – Киржайкин Никита, – говорится в сообщении.

Всего в соревнованиях участвовали более 100 спортсменов из разных российских регионов.