В Ялте 500 лучших педагогов получат «Золотого пеликана»

Основную часть наград ялтинским педагогам вручат 5 октября, в профессиональный праздник. Фото: начальник Департамента образования и молодежной политики администрации Ялты Ренард Кутковский, vk.com

До конца года 500 лучших педагогов Ялты получат знак отличия «Золотой пеликан». Символическая награда учреждена коллегией Департамента образования и молодежной политики администрации Ялты в рамках Года педагога и наставника.

– Это форма поощрения педагогических работников всевозможных категорий: победителей Всероссийских открытых конкурсов, муниципального этапа Всероссийских конкурсов профессионального мастерства «Учитель года России», «Воспитатель года России», «Психолог года России», Всероссийских конкурсов научно-исследовательских работ, педагогов, подготовивших стобалльников ЕГЭ, – передает Крымская газета.

Основную часть наград ялтинским педагогам вручат 5 октября, в профессиональный праздник.

Ранее глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что пять ялтинских школ получат новое оборудование по федеральному проекту «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование». 56 новых многофункциональных устройств, 14 IP-камер, десять телевизоров и пять LED-панелей распределили в школы №2, №9, №10, гимназию им. Чехова и Симеизскую школу. Кроме того, до 1 сентября каждая из этих школ получит по 28 ноутбуков.

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