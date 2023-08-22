В очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стоят 110 машин

За час количество машин уменьшилось Фото: Юлия МАРКИНА

По состоянию на 17.00 22 августа в очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стояли 110 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

– В очереди со стороны Керчи находится 110 транспортных средств, – говорится в сообщении.

Ситуация со стороны Краснодарского края иная. Со стороны Тамани очередей нет. В 16.00 со стороны Крыма стояли 300 машин, а со стороны Кубани – 80.

Как сообщалось ранее, движение автомобилей по Крымскому мосту временно приостановили. Позднее ограничения сняли. Движение машин по мосту возобновилось.