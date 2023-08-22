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НовостиОбщество22 августа 2023 15:11

Перед Крымским мостом с обеих сторон исчезли очереди

Затруднений в проезде нет
Алексей ЕЛАГИН
Перед Крымским мостом с обеих сторон исчезли очереди

Перед Крымским мостом с обеих сторон исчезли очереди

Фото: REUTERS

По состоянию на 18:00 22 августа очередей перед Крымским мостом нет с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

– С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет, – говорится в сообщении.

Напомним, по состоянию на 17.00 в очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стояли 110 автомобилей. Со стороны Тамани очередей не было. В 16.00 со стороны Крыма стояли 300 машин, а со стороны Кубани – 80.

Как сообщалось ранее, движение автомобилей по Крымскому мосту временно приостановили. Позднее ограничения сняли. Движение машин по мосту возобновилось.