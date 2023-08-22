В Феодосии за 1,354 млрд рублей строят новую школу

Фото: пресс-служба Минстроя Крыма

В Феодосии ведется строительство школы 800 мест, работы выполнены на 22%. Об этом сообщили в пресс-службе крымского Минстроя.

Школу строят в микрорайоне Челноковского массива. Сейчас на объекте выполняется армирование и монтаж опалубки подпорных стен. Кроме того, рабочие занимаются монтажом опалубки фундаментов пожарных резервуаров. На стройплощадке возводят щебеночное основание. На строительство выделили 1,354 млрд рублей. Планируется, что работы завершат в декабре 2026 года.