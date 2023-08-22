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НовостиПроисшествия22 августа 2023 16:57

Крымчанин задолжал по алиментам 366 тысяч рублей: ему назначили исправительные работы

Задолжавшего по алиментам 366 тысяч рублей крымчанина заставили работать
Алексей ЕЛАГИН
Ранее мужчину привлекали к административной отвественности

Ранее мужчину привлекали к административной отвественности

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Нижнегорском районе 48-летнего местного жителя признали виновным в неуплате средств на содержание ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

У мужчины есть 13-летний сын. Крымчанин не уплачивал алименты на содержание ребенка. За это осужденного привлекли к административной ответственности. Однако наказание не побудило мужчину начать платить.

– Общая задолженность составила порядка 366 тысяч рублей, – отметили в прокуратуре.

Тогда на крымчанина завели уголовное дело. Суд приговорил мужчину к шести месяцам исправительных работ. 5% дохода будут удерживать в доход государства.