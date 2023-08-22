Керченская переправа приостановила свою работу 22 августа

Керченская переправа приостановила свою работу Фото: Дмитрий СТЕШИН

Во вторник,22 августа, Керченская переправа приостановила свою работу. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС.

– Работа Керченской паромной переправы временно приостановлена, – говорится в сообщении.

Паромы перестали курсировать ровно в девять вечера. В МЧС отметили, что Керченская переправа возобновит свою работу в пять утра.

Ранее министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что с 21.00 до 5.00 работа переправы будет приостановлена на регулярной основе до особого распоряжения. Сейчас паромами могут воспользоваться грузовики с приоритетными видами товаров (скоропортящимися продуктами, лекарствами, товарами первой необходимости), рейсовые автобусы и организованные группы детей. Фуры с неприоритетными грузами едут альтернативным путем через новые российские регионы. Легковушки массой до 3,5 тонн едут через Крымский мост либо альтернативным путем.