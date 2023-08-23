«ЛизаАлерт» Крым: пропал 71-летний житель Симферопольского района

Николай Баранов. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Крымское подразделение «ЛизаАлерт» разместило в соцсети ориентировку на пожилого мужчину:

- Помогите найти человека! Пропал Баранов Николай Петрович, 71 год (1951 года рождения), село Новониколаевка, Симферопольский район.

Ориентировка. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Пенсионер исчез из поля зрения родных в эти выходные - с 20 августа 2023 года его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего 175 сантиметров рост, худощавое телосложение, седые волосы, карие глаза.

Близкие не знают, в чем он был одет и обут.

Если вы видели Николая Баранова, будьте добры, позвоните на «горячую линию» отряда «ЛизаАлерт» 8(800)700 54 52 (звонок бесплатный) или 112.

Появилась хорошая новость - жителя Керчи Ивана Антоника, пропавшего 11 августа 2023, нашли живым.

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