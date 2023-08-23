Крымчан предупредили о возможных звуках взрывов в среду

23 августа в нескольких населенных пунктах Республики Крым будет проводиться утилизация боеприпасов. Фото: ГУ МЧС России по Республике Крым

23 августа в нескольких населенных пунктах Республики Крым будет проводиться утилизация боеприпасов, жители могут услышать звуки взрывов. Об этом сообщил советник главы региона Олег Крючков в своем телеграм-канале.

Крючков уточнил, что взрывоопасные предметы будут уничтожать в поселке Октябрьское с 13:00 до 15:00, городе Старый Крым с 11:00 до 13:00, в селе Багерово Ленинского района и в Керчи с 10:00 до 17:00, в селе Перекоп с 10:00 до 17:00, селе Майское Джанкойского района с 10:00 до 17:00.

Советник главы Крыма призвал жителей республики сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

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