В очереди на Крымский мост со стороны Керчи стоят 35 автомобилей

По состоянию на 08:00 23 августа в очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стояли 35 машин. Фото: инфоцентр «Крымский мост»

По состоянию на 08:00 23 августа в очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стояли 35 машин. Об этом сообщается в телеграм-канале о ситуации на автоподходах к мосту.

– В очереди со стороны Керчи находится 35 транспортных средств, – говорится в сообщении.

При этом со стороны Краснодарского края очереди перед пунктом досмотра нет.

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