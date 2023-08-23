Феодосия и Ялта вошли в топ-10 популярных направлений для автопутешествий летом

В Ялте много автотуристов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Феодосия и Ялта попали в рейтинг курортов, куда туристы приезжают на автомобилях. Эксперты сервиса бронирования жилья для отдыха ТВИЛ. РУ отметили, что многие россияне путешествуют на автомобилях и для этого есть уважительные причины – дорогие билеты на самолеты и поезда, закрытые аэропорты.

- К тому же автотуризм делает доступными места, куда не ходит общественный транспорт, - сообщили аналитики, подчеркнув, что на первом месте оказался Сочи, второе у Анапы, третье досталось Геленджику.

Топ-10 популярных направлений для автотуризма летом (средняя стоимость в рублях ночи):

Сочи, 3696;

Анапа, 3763;

Геленджик, 4092;

Санкт-Петербург, 4244;

Феодосия, 3032;

Ейск, 3006;

Кабардинка, 4027;

Москва, 3257;

Ялта, 4426;

Архипо-Осиповка, 3978.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50