Феодосия и Ялта вошли в топ-10 популярных направлений для автопутешествий летом

В Ялте много автотуристов.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Феодосия и Ялта попали в рейтинг курортов, куда туристы приезжают на автомобилях. Эксперты сервиса бронирования жилья для отдыха ТВИЛ. РУ отметили, что многие россияне путешествуют на автомобилях и для этого есть уважительные причины – дорогие билеты на самолеты и поезда, закрытые аэропорты.
- К тому же автотуризм делает доступными места, куда не ходит общественный транспорт, - сообщили аналитики, подчеркнув, что на первом месте оказался Сочи, второе у Анапы, третье досталось Геленджику.
Топ-10 популярных направлений для автотуризма летом (средняя стоимость в рублях ночи):
Сочи, 3696;
Анапа, 3763;
Геленджик, 4092;
Санкт-Петербург, 4244;
Феодосия, 3032;
Ейск, 3006;
Кабардинка, 4027;
Москва, 3257;
Ялта, 4426;
Архипо-Осиповка, 3978.
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