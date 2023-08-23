В Севастополе турист украл мобильный телефон у капитана катера

Мужчину оперативно задержали Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Балаклаве задержан 41-летний житель соседнего региона, который подозревается в краже смартфона у капитана катера. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю.

Ранее в полицию обратился 25-летний капитан маломерного судна. Мужчина сообщил, что у него украли телефон стоимостью 25 тысяч рублей.

– Полицейские установили, что во время поездки один из пассажиров заметил в катере оставленный без присмотра смартфон и у него возник преступный умысел. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает мужчина тайно похитил чужой гаджет и скрылся, – говорится в сообщении.

Подозреваемого оперативно задержали, при досмотре правоохранители нашли у него украденный телефон. Мужчина дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»), фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

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