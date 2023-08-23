В Керчи изменилось расписание автобуса №4

В Керчи изменилось расписание автобусного маршрута №4. Фото: ГУП РК «Крымтроллебус»

В Керчи изменилось расписание автобусного маршрута №4. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУП РК «Крымтроллейбус».

– На автобусном маршруте №4 введено новое расписание движения, в котором добавлен рейс на 21:50 с автовокзала г. Керчь до Аджимушкая без заезда на ул. Янгунова, – говорится в сообщении.

Новое расписание вводится с целью исследования пассажиропотока. Фото: ГУП РК «Крымтроллебус»

Уточняется, что новое расписание вводится с целью исследования пассажиропотока.

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