В Крыму женщина незаконно выловила 1200 рыб: ее будут судить

Обвиняемая была бригадиром рыбопромысловой бригады Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Крыму местную жительницу обвиняют в незаконной добыче водных биоресурсов в особо крупном размере, совершенной с использованием служебного положения. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Женщина была бригадиром рыбопромысловой бригады. В мае она незаконно поймала 1,2 тысяч экземпляров рыбы, в том числе 91,7 килограмма сельди черноморско-азовской проходной. Сумма ущерба превысила 335 тысяч рублей. С этим уловом обвиняемую задержали. Женщина не возместила ущерб, поэтому прокуратура подала исковое заявление.

– Уголовное дело с утвержденным обвинительным актом направлено в Раздольненский районный суд для рассмотрения по существу, – отметили в надзорном ведомстве.