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НовостиОбщество23 августа 2023 10:09

В Армянске отремонтируют три улицы до конца года

Сейчас работы идут на ул. Степной
Дмитрий Коренев
До конца года в Армянске отремонтируют дорожное полотно на улицах Степной и Сопина, а также ул. Театральной в селе Перекоп. Фото: «Крым 24»

До конца года в Армянске отремонтируют дорожное полотно на улицах Степной и Сопина, а также ул. Театральной в селе Перекоп. Фото: «Крым 24»

До конца года в Армянске отремонтируют дорожное полотно на улицах Степной и Сопина, а также ул. Театральной в селе Перекоп. Об этом сообщает «Крым 24».

Сейчас работы идут на ул. Степной, протяженность ремонтируемого участка - 600 метров.

Ранее стало известно, что Республика Крым дополнительно получит порядка 5 миллиардов рублей на ремонт дорог.

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