Покупали обновки к школе: в страшном ДТП в Ростовской области погибла многодетная семья

Разбираться в случившемся предстоит правоохранительным органам. Фото: СУ СК по Ростовской области

Вечером 21 августа в Ростовской области произошло страшное ДТП, которое унесло жизни 8 человек, четверо из которых – дети. Все произошло на трассе под Волгодонском: по предварительным данным, 23-летний водитель Lada Priora выехал на встречную полосу и врезался в «четырнадцатую», в которой ехала многодетная семья.

Удар был такой силы, что шансов выжить не было: погибли оба водителя и все пассажиры — 21-летняя девушка в Lada Priora, жена водителя «четырнадцатой» и четверо их детей — два мальчика и две девочки.

Выяснилось, что многодетная семья, погибшая в страшной аварии, ездила из соседнего поселка в Волгодонск за покупками – детишек готовили к 1 сентября. Как пишет «КП – Ростов-на-Дону», ребят любили в школе, а родители проявили себя как ответственные люди. Это была счастливая семья. Похороны погибших назначены на 23 августа.

В другой машине – «Приоре» - находилась влюбленная пара. Молодые люди собирались пожениться, но судьба распорядилась иначе…

По факту страшной аварии возбуждено уголовное дело, доложить о предварительных результатах которого поручил и председатель СК России Александр Бастрыкин. Проверку также организовала прокуратура региона.