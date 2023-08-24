Погода на 24 августа 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 31 градуса

Черное море у берегов Алушты прогрелось до 25 градусов.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
24 августа на Крымском полуострове актуально штормовое предупреждение, в силе и чрезвычайная пожарная опасность.
- Днем в четверг и пятницу возможны локальные грозовые дожди, - отметили в Крымском гидрометеоцентре.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 29...31°.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем западный ветер 5-10 м/с., тепло 28…30°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +27 …+28°, юго-восточный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.
В Алуште +28…+29°, юго-восточный ветер 1-3 м/с. Облачно с прояснениями.
В Евпатории +29…+30°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Малооблачно.
В Саках +29…+30°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Ясно.
В Керчи +27…+28°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Ясно.
В Феодосии +28…+29°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.
В Судаке +27…+28°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.
В Черноморском +28…+29°, северо-западный ветер 3-4 м/с. Облачно с прояснениями.
В Джанкое +30…+31°, северо-восточный ветер 1-3 м/с. Облачно с прояснениями.
В Армянске +29…+30°, северо-восточный ветер 2-3 м/с. Ясно.
В Белогорске +29…+30°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.
Вода в Черном море прогрелась до +25…+26°, в Азовском до +26°.
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