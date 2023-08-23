Крымский эксперт: волна нового штамма коронавируса достигнет пика осенью Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Волна нового усиленного и эволюционировавшего штамма коронавируса «эрис» достигнет пика осенью. Об этом сообщает КИА со ссылкой на эпидемиолога, доцента кафедры инфекционных болезней медицинской академии КФУ Бориса Синицына.

По его словам, в плане симптоматики «эрис» похож на своих предшественников.

– Симптомы только отличается диареей, сыпью и раздражением глаз, – рассказал ученый.

Синицын отметил, что «эрис» может заразить большее количество людей. Доцент добавил, что правило об обязательной ревакцинации раз в полгода уже сняли. Однако врачи стали массово напоминать о необходимости этой процедуры из-за новой волны коронавируса.

– Сам штамм «эрис» не более патогенен, чем «омикрон» и другие предыдущие штаммы, – подчеркнул Синицын.

Сейчас в Крыму тепло, и это, по словам доцента, и здоровью людей ничего не угрожает. Ученый пояснил, что наилучшая среда для размножения коронавируса – влажной и холодной погоды. Эксперт также подчеркнул, что весомой причины для ревакцинации нет. По его словам, важно придерживаться умеренной дозировки. Синицын подчеркнул, что ревакцинация более трех раз в год, может привести к осложнениям.