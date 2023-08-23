В Симферополе снизилась заболеваемость ОРВИ

В Симферополе за неделю заболеваемость ОРВИ снизилась почти на 11% Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошлую неделю в Симферополе выявили 856 случаев ОРВИ, что на 10,7% ниже уровня предыдущей недели. Об этом сообщили в администрации столицы Крыма.

– При этом зарегистрировано всего восемь случаев новой короновирусной инфекции за указанный период, – отметили в администрации.

Напомним, эпидемиолог, доцент кафедры инфекционных болезней медицинской академии КФУ Борис Синицын ожидает, что волна нового усиленного и эволюционировавшего штамма коронавируса «эрис» достигнет пика осенью. Сейчас, по словам ученого, угрозы здоровью людей нет.

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