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НовостиОбщество23 августа 2023 12:20

В Симферополе снизилась заболеваемость ОРВИ

За прошлую неделю в Симферополе выявили 856 случаев ОРВИ, что на 10,7% ниже уровня предыдущей недели
Дмитрий Коренев
В Симферополе за неделю заболеваемость ОРВИ снизилась почти на 11%

В Симферополе за неделю заболеваемость ОРВИ снизилась почти на 11%

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошлую неделю в Симферополе выявили 856 случаев ОРВИ, что на 10,7% ниже уровня предыдущей недели. Об этом сообщили в администрации столицы Крыма.

– При этом зарегистрировано всего восемь случаев новой короновирусной инфекции за указанный период, – отметили в администрации.

Напомним, эпидемиолог, доцент кафедры инфекционных болезней медицинской академии КФУ Борис Синицын ожидает, что волна нового усиленного и эволюционировавшего штамма коронавируса «эрис» достигнет пика осенью. Сейчас, по словам ученого, угрозы здоровью людей нет.

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