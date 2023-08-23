В Крыму арестовали мужчину, который зарезал 15-летнего подростка Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ялте заключили под стражу 36-летнего жителя Алупки, обвиняемого в убийстве 15-летнего подростка. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

Как сообщалось ранее, трагедия произошла в ночь на воскресенье, 20 августа. Группа молодых людей, среди которых было четверо подростков, вскрыла замок и проникла в квартиру своего знакомого. Незваные гости потребовали от мужчины вернуть долг. Хозяин ранил ножом 15-летнего подростка. Далее вся компания покинула квартиру. Некоторые скрылись, остальные остались на лестничной площадке вместе с пострадавшим. Вскоре подросток скончался.

– Прокуратура города поддержала ходатайство следователя об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу, которое удовлетворено судом, – говорится в сообщении.

В надзорном ведомстве добавили, что контролируют ход расследования уголовного дела.