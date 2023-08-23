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НовостиПроисшествия23 августа 2023 12:51

Крымчанин выбросил кепку при виде полицейских: у него нашли наркотики

У выбросившего кепку при виде полиции крымчанина нашли наркотики
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба МВД по РК

Фото: пресс-служба МВД по РК

В Джанкойском районе 46-летнего жителя Красноперекопска подозревают в незаконном хранении наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

На окраине одного из сел полицейские заметили мужчину. При виде правоохранителей он выбросил в сторону свой головной убор. Стражи порядка подошли поближе и увидели там полимерный сверток. Далее полицейские задержали мужчину.

Подозреваемый рассказал, что в свертке «соль». Экспертиза показала, что это 0,89 грамма производного N-метилэфедрона. Возбуждено уголовное дело, фигуранту грозит до трех лет лишения свободы сроком.