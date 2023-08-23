В Евпатории в хостеле незаконно проживали 37 иностранцев

Установлено, что организатором хостела собран неполный пакет необходимой документации. Фото: МВД России по Республике Крым

Почти четыре десятка нелегалов выявили в хостеле, организованном на территории бывшего санатория в Евпатории. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Крым.

– В результате рейда сотрудниками ОМВД России по Евпатории при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии <...> был выявлен хостел, в котором проживало 47 иностранных граждан. Установлено, что 37 иностранцев проживали на территории России с нарушением миграционного законодательства, – говорится в сообщении.

Суд постановил выдворить из России 16 нарушителей, им предписано самостоятельно выехать из страны. Остальным назначены штрафы.

– Кроме того, установлено, что организатором хостела собран неполный пакет необходимой документации. В отношении него в настоящий момент проводятся проверочные мероприятия, – добавили в МВД.

Напомним, в конце июня на строительной площадке в Саках пятеро нелегальных мигрантов пытались убежать от полицейских, однако были оперативно задержаны. У мужчин не было патентов на трудовую деятельность, и они нарушили 30-суточный срок для оформления документов после пересечения российской границы. Более того, двое мигрантов находились в нашей стране незаконно.

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