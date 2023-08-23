В Крыму линейка 1 сентября пройдет не для всех школьников Фото: Олег УКЛАДОВ

В День знаний, 1 сентября, торжественная линейка в Крыму пройдет не для всех школьников. Об этом пишет «Крымская газета».

Линейки проведут для учеников первых, девятых и 11-х классов. Они состоятся лишь при условии, если образовательное учреждение сможет организовать безопасность процесса.

– Для 2-8 и 10 классов мероприятия пройдут в классных аудиториях, – отметили в крымском Минобрнауки.

Напомним, в 2023-2024 учебном году в школы Крыма пойдут более 20 тысяч первоклассников. Это на 5 тысяч меньше, чем годом ранее. По итогам прошлого учебного года всего школьников в Республике Крым насчитывалось 227 540. Ожидается, что в этом году в образовательных учреждениях региона будут учиться 232 369 человек.