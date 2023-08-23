В Крыму пройдет выставка-ярмарка «Город мастеров»

Ярмарка будет работать 26 и 27 августа с 10:00 до 17:00. Фото: администрация Симферополя

26-27 августа на территории научного спелео-палеонтологического комплекса «Пещера Таврида» в Белогорском районе Крыма пройдет ярмарка ремесленников «Город мастеров». Об этом сообщается в телеграм-канале Симферополя.

– Посетители смогут приобрести изделия из керамики, кожи, металла, сувенирные игрушки ручной работы и многое другое, услышать историю создания изделий, познакомиться с крымскими мастерами, – говорится в сообщении.

Ярмарка будет работать 26 и 27 августа с 10:00 до 17:00. Вход свободный.

Мероприятие реализуется при поддержке министерства экономического развития Республики Крым.

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