В Крыму экс-сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии попалась на взятке: ее будут судить

Женщина требовала 75 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Крыму бывшую сотрудницу республиканского Центра гигиены и эпидемиологии предстанет перед судом за получение взятки. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Представители предприятия, изготавливающего асфальтобетонную смесь, обратились с заявкой на проведение экспертиз проектной документации. Это не входило в обязанности технического директора учреждения. Однако женщина потребовала 75 тысяч рублей за положительные заключения.

– В противном же случае технический директор отметила, что выдача документов затянется, – говорится в сообщении.

Сотрудники ФСБ задержали обвиняемую в ее рабочем кабинете. Это произошло в тот момент, когда женщина получила деньги. В пресс-службе крымской прокуратуры сообщили, что уголовное дело направили в суд.