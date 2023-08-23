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НовостиПроисшествия23 августа 2023 16:32

В Крыму экс-сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии попалась на взятке: ее будут судить

В Крыму экс-сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии пойдет под суд за взятку
Алексей ЕЛАГИН
Женщина требовала 75 тысяч рублей

Женщина требовала 75 тысяч рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Крыму бывшую сотрудницу республиканского Центра гигиены и эпидемиологии предстанет перед судом за получение взятки. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Представители предприятия, изготавливающего асфальтобетонную смесь, обратились с заявкой на проведение экспертиз проектной документации. Это не входило в обязанности технического директора учреждения. Однако женщина потребовала 75 тысяч рублей за положительные заключения.

– В противном же случае технический директор отметила, что выдача документов затянется, – говорится в сообщении.

Сотрудники ФСБ задержали обвиняемую в ее рабочем кабинете. Это произошло в тот момент, когда женщина получила деньги. В пресс-службе крымской прокуратуры сообщили, что уголовное дело направили в суд.