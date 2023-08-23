С начала года в Крыму утонули почти 30 человек: 90% были пьяны Фото: Влад Комяков

С начала 2023 года в Крыму в результате происшествий на воде погибли 28 человек. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

По данным замглавы ведомства Александра Зраенко, за это время в регионе зафиксировали 35 происшествий на воде. В результате этих инцидентов погибли 28 человек.

– Все смертельные случаи фиксировали в запрещенных для купания местах, – подчеркнул замначальника ГУ МЧС по РК.

Зраенко добавил, что 90% погибших были пьяны. Основной группой риска замглавы крымского МЧС назвал мужчин 55 лет и старше. По его словам, сказывается аномальная жара и сопутствующие заболевания.