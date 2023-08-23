В Крыму нашли три боеприпаса времен Великой Отечественной войны

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

В среду, 23 августа, в Крыму обнаружили и обезвредили три боеприпаса времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС.

Опасные предметы нашли в трех муниципалитетах. Так, в пгт Багерово Ленинского района обнаружили зажигательную авиабомбу ЗАБ-50. В Керчи и селе Перекоп под Армянском нашли по одному артиллерийскому снаряду. Все вышеперечисленные опасные предметы отвезли на полигон и там уничтожили.

– Пиротехнические работы по обезвреживанию проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности, – подчеркнули в МЧС.

Всего к операции привлекли 12 человек и четыре единицы техники.