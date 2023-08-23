В Севастополе проходят учения флота 23 августа

В Севастополе проходят учения флота Фото: Анастасия ЖУКОВА

В среду, 23 августа, в Севастополе проходят учения Черноморского флота России. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

По его словам, учения проходят в Камышовой и Стрелецкой бухтах, а также в районе мыса Херсонес. Планируется, что это мероприятие продлится ориентировочно до девяти вечера. Развожаев пояснил, что флот проводит традиционные тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечени.

– В городе все спокойно, – заключил губернатор.