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НовостиОбщество23 августа 2023 17:38

В Севастополе проходят учения флота 23 августа

Губернатор отметил, что в городе все спокойно
Алексей ЕЛАГИН
В Севастополе проходят учения флота

В Севастополе проходят учения флота

Фото: Анастасия ЖУКОВА

В среду, 23 августа, в Севастополе проходят учения Черноморского флота России. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

По его словам, учения проходят в Камышовой и Стрелецкой бухтах, а также в районе мыса Херсонес. Планируется, что это мероприятие продлится ориентировочно до девяти вечера. Развожаев пояснил, что флот проводит традиционные тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечени.

– В городе все спокойно, – заключил губернатор.