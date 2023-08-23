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НовостиПроисшествия23 августа 2023 18:26

Евпаториец предложил полицейскому 5 тысяч: у него конфисковали мопед и оштрафовали на 215 тысяч рублей

Пьяного крымчанина лишили мопеда и оштрафовали на 215 тысяч за взятку
Алексей ЕЛАГИН
Кроме того, мужчину лишили прав

Кроме того, мужчину лишили прав

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Евпатории 60-летнего местного жителя признали виновным покушении на мелкое взяточничество и управление автомобилем в состоянии опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

В июне пьяный мужчина ехал на мопеде Honda Lead AF20 по улице Фрунзе. Водителя остановили сотрудники ДПС. Ранее мужчину привлекали к административной ответственности за пьяную езду.

– С целью сокрытия своих противоправных действий и уклонения от предусмотренной законом ответственности мужчина попытался дать взятку в размере 5 тысяч рублей инспектору ДПС, – говорится в сообщении.

От денег полицейский отказался. Было возбуждено уголовное дело. Суд оштрафовал крымчанина на 215 тысяч рублей. Его лишили прав на полтора года. Кроме того, у мужчины конфисковали мопед.