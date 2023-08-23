Евпаториец предложил полицейскому 5 тысяч: у него конфисковали мопед и оштрафовали на 215 тысяч рублей

Кроме того, мужчину лишили прав Фото: Олег ЗОЛОТО

В Евпатории 60-летнего местного жителя признали виновным покушении на мелкое взяточничество и управление автомобилем в состоянии опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

В июне пьяный мужчина ехал на мопеде Honda Lead AF20 по улице Фрунзе. Водителя остановили сотрудники ДПС. Ранее мужчину привлекали к административной ответственности за пьяную езду.

– С целью сокрытия своих противоправных действий и уклонения от предусмотренной законом ответственности мужчина попытался дать взятку в размере 5 тысяч рублей инспектору ДПС, – говорится в сообщении.

От денег полицейский отказался. Было возбуждено уголовное дело. Суд оштрафовал крымчанина на 215 тысяч рублей. Его лишили прав на полтора года. Кроме того, у мужчины конфисковали мопед.