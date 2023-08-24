Крымчан предупредили о звуках взрывов 24 августа

24 августа в трех муниципалитетах Крыма будут проводить утилизацию взрывоопасных предметов. Фото: ГУ МЧС по Республике Крым

24 августа в трех муниципалитетах Крыма сотрудники специальных служб будут проводить утилизацию взрывоопасных предметов. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что взрывоопасные предметы сегодня будут уничтожать в поселке Октябрьское с 13:00 до 15:00, городе Старый Крым с 11:00 до 13:00, селах Глазовка и Фронтовое Ленинского района с 10:00 до 18:00.

Крючков призвал крымчан сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

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