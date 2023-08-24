«ЛизаАлерт» Крым: пропал 85-летний житель Севастополя

Анатолий Николаев. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Крымские волонтеры отряда «ЛизаАлерт» разместили в социальной сети ориентировку на пожилого человека:

- Пропал Николаев Анатолий Сергеевич, 85 лет (1937 года рождения), город Севастополь.

Ориентировка. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Пенсионер исчез пару дней тому назад – с 22 августа 2023 года его местонахождение неизвестно.

Приметы Анатолия Николаева: 156 сантиметров рост, худощавое телосложение, голубые глаза, седые волосы.

Крымчанин был одет в зеленую кофту, камуфляжные штаны и синие кроссовки.

Напоминаем, что также ведутся поиски 71-летнего Николая Баранова из села Новониколаевка Симферопольского района.

Если вы видели пропавших, пожалуйста, позвоните на «горячую линию» отряда «ЛизаАлерт» 8(800)700 54 52 (звонок бесплатный) или 112.

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