В Симферополе перед новым учебным годом проверяют освещение у школ и детсадов

Накануне специалисты «Горсвета» работали у школ №18 и №24 и у детского сада №100. Фото: администрация Симферополя

В Симферополе сотрудники МБУ «Горсвет» приводят в порядок уличное освещение вблизи школ, детских садов и пешеходных переходов. Об этом сообщил директор госучреждения Николай Коновалов, его слова приводятся на сайте администрации столицы Крыма.

Так, накануне специалисты «Горсвета» работали у школ №18 и №24 и у детского сада №100.

– Проводим ремонт сетей наружного освещения, замену и установку светильников и кронштейнов. В случае необходимости, проводим установку и замену опор. <...> Ежедневно работает 4 бригады. Большая часть работ будет выполнена ко Дню знаний, полностью завершатся к середине сентября, – рассказал Коновалов.

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