Движение по Крымскому мосту временно приостановлено

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Фото: инфоцентр «Крымский мост»

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно приостановлено. Об этом сообщается в телеграм-канале о ситуации на автоподходах к мостовому сооружению.

– Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, – говорится в сообщении.

Всех, кто находится на мосту и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

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