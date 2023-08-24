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НовостиОбщество24 августа 2023 6:22

Движение по Крымскому мосту временно приостановлено

Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности
Дмитрий Коренев
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Фото: инфоцентр «Крымский мост»

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Фото: инфоцентр «Крымский мост»

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно приостановлено. Об этом сообщается в телеграм-канале о ситуации на автоподходах к мостовому сооружению.

– Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, – говорится в сообщении.

Всех, кто находится на мосту и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

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