По Крымскому мосту восстановили движение автомобилей

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено
Фото: Юлия МАРКИНА
Движение автомобилей по Крымскому мосту восстановлено. Об этом сообщается в телеграм-канале о ситуации на автоподходах к мостовому сооружению.
– Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, – говорится в сообщении.
Напомним, движение автомобилей по мосту было перекрыто в 09:13. По состоянию на 9 утра очередей на досмотр не было.
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