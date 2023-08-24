По Крымскому мосту восстановили движение автомобилей

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено Фото: Юлия МАРКИНА

Движение автомобилей по Крымскому мосту восстановлено. Об этом сообщается в телеграм-канале о ситуации на автоподходах к мостовому сооружению.

– Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, – говорится в сообщении.

Напомним, движение автомобилей по мосту было перекрыто в 09:13. По состоянию на 9 утра очередей на досмотр не было.

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