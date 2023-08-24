В Крыму ВАЗ сбил 45-летнего пешехода: мужчина в больнице

В селе Стальное Джанкойского района легковушка сбила 45-летнего мужчину. Фото: МВД по Республике Крым

Накануне, 23 августа, в селе Стальное Джанкойского района произошла дорожная авария: 45-летний мужчина оказался под колесами легковушки. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Крым.

Авария произошла около 20:00 на улице Островского. Предварительно установлено, что 40-летний водитель автомобиля ВАЗ-21063, двигаясь в сторону села Павловка, сбил 45-летнего мужчину, который внезапно вышел на проезжую часть.

Фото: МВД по Республике Крым

– В результате пешеход получил травмы и доставлен в медицинское учреждение, – сообщили в МВД по РК.

По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства аварии.

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