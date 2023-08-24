В Евпатории в этом году в первый класс пойдут 1402 ребенка

В Евпатории услышат свой первый школьный звонок 1402 первоклассника Фото: Олег УКЛАДОВ

В Евпатории 1 сентября за школьные парты сядут 13597 ребят, из них 1402 – первоклассники. Об этом сообщила глава администрации Евпатории Елена Демидова.

– В Евпатории услышат свой первый школьный звонок 1402 первоклассника. Всего к обучению приступит 13597 ребят, – написала градоначальница в своем телеграм-канале.

Напомним, в День знаний торжественная линейка в Крыму пройдет не для всех школьников. Линейки проведут для учеников первых, девятых и 11-х классов. Они состоятся лишь при условии, если образовательное учреждение сможет организовать безопасность процесса.

​Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50