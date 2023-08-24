Жительница Севастополя отобрала жилье у своей племянницы: ее будут судить Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Севастополе 42-летнюю местную жительницу обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, повлекшем лишение права племянницы на жилье. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Жительница Севастополя была опекуном несовершеннолетней племянницы. Горожанка знала, что у племянницы есть права наследования половины доли земельного участка в селе Терновка. Вторая половина находилась в таком же праве у ее дочери. На земле располагался неоформленный дом.

В 2020 году обвиняемая совершила межевание участка. Женщина оформила соглашение от имени племянницы таким образом, что дом оказался на половине ее дочери. Далее горожанка женщина оформила этот объект на дочь. Таким образом фигурантка лишила племянницу единственного жилья. Возбуждено уголовное дело. На дом и участок наложили арест.

В пресс-службе прокуратуры отметили, что племяннице 17 лет. Сумма ущерба превысила 1 млн рублей. Уголовное дело направили в суд.