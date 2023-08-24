За неделю пожарные ликвидировали 17 возгораний в Симферопольском районе

За неделю пожарные потушили 17 возгораний на территории Симферопольского района. Большинство – на открытой местности Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Симферопольском районе за неделю ликвидировано 17 возгораний.

– За неделю пожарные потушили 17 возгораний на территории Симферопольского района. Большинство – на открытой местности. Общая площадь – 570 тысяч квадратных метров, – передает «Крым 24».

С 8 июля в Крыму действует особый противопожарный режим. В этот период запрещено разводить костры и сжигать сухую растительность и мусор в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях. Нарушителям грозит штраф и даже уголовная ответственность. С начала года на территории Симферопольского района составлено 75 административных протоколов на общую сумму более миллиона рублей.

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