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НовостиОбщество24 августа 2023 10:18

За неделю пожарные ликвидировали 17 возгораний в Симферопольском районе

Общая площадь пожаров – 570 тысяч квадратных метров
Дмитрий Коренев
За неделю пожарные потушили 17 возгораний на территории Симферопольского района. Большинство – на открытой местности

За неделю пожарные потушили 17 возгораний на территории Симферопольского района. Большинство – на открытой местности

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Симферопольском районе за неделю ликвидировано 17 возгораний.

– За неделю пожарные потушили 17 возгораний на территории Симферопольского района. Большинство – на открытой местности. Общая площадь – 570 тысяч квадратных метров, – передает «Крым 24».

С 8 июля в Крыму действует особый противопожарный режим. В этот период запрещено разводить костры и сжигать сухую растительность и мусор в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях. Нарушителям грозит штраф и даже уголовная ответственность. С начала года на территории Симферопольского района составлено 75 административных протоколов на общую сумму более миллиона рублей.

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