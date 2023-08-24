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НовостиПроисшествия24 августа 2023 10:35

В Крыму мужчина зарезал жену: его посадили на 7 лет

Зарезавший жену крымчанин получил 7 лет колонии
Алексей ЕЛАГИН
Осужденного отправили в колонию особого режима

Осужденного отправили в колонию особого режима

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Белогорске местного жителя признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть его супруге. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

Трагедия произошла 27 марта прошлого года. Мужчина поссорился с женой и ударил ее. Однако на этом крымчанин не остановился. Через некоторое время фигурант взял на кухне нож и ударил супругу в область грудной клетки.

– Женщина была госпитализирована в учреждение здравоохранения, несмотря на оказанную помощь скончалась на следующий день от полученного ранения, – отметили в прокуратуре.

Суд признал крымчанина виновным. Его приговорили к семи годам лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии особого режима.